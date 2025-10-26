SUPERIOR (SUPERIOR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00004346 $ 0.00004346 $ 0.00004346 24H Tief $ 0.00004514 $ 0.00004514 $ 0.00004514 24H Hoch 24H Tief $ 0.00004346$ 0.00004346 $ 0.00004346 24H Hoch $ 0.00004514$ 0.00004514 $ 0.00004514 Allzeithoch $ 0.00055992$ 0.00055992 $ 0.00055992 Niedrigster Preis $ 0.00002536$ 0.00002536 $ 0.00002536 Preisänderung (1H) +2.14% Preisänderung (1T) +2.47% Preisänderung (7T) -0.96% Preisänderung (7T) -0.96%

Der Echtzeitpreis von SUPERIOR (SUPERIOR) beträgt $0.00004516. In den letzten 24 Stunden wurde SUPERIOR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00004346 und einem Höchstpreis von $ 0.00004514 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SUPERIOR liegt bei $ 0.00055992, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00002536.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SUPERIOR im letzten Stunde um +2.14%, in den letzten 24 Stunden um +2.47% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.96% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SUPERIOR (SUPERIOR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 405.88K$ 405.88K $ 405.88K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 450.09K$ 450.09K $ 450.09K Umlaufangebot 9.02B 9.02B 9.02B Gesamtangebot 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SUPERIOR beträgt $ 405.88K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SUPERIOR liegt bei 9.02B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 450.09K.