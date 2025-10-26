SuperGrok Preis (SUPERGROK)
-1.40%
-3.55%
-26.63%
-26.63%
Der Echtzeitpreis von SuperGrok (SUPERGROK) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SUPERGROK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SUPERGROK liegt bei $ 0.00501917, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SUPERGROK im letzten Stunde um -1.40%, in den letzten 24 Stunden um -3.55% und in den vergangenen 7 Tagen um -26.63% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von SuperGrok beträgt $ 78.21K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SUPERGROK liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 78.21K.
Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von SuperGrok zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von SuperGrok zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von SuperGrok zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von SuperGrok zu USD bei $ 0.
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ 0
|-3.55%
|30 Tage
|$ 0
|-29.90%
|60 Tage
|$ 0
|-77.17%
|90 Tage
|$ 0
|--
SUPERGROK is a meme-based cryptocurrency token inspired by the @SUPERGROK AI bot on the social media platform X, capitalizing on the growing fascination with artificial intelligence and Elon Musk’s influence. Built on the Ethereum blockchain, SUPERGROK has recently gained traction due to its association with xAI’s Grok chatbot and the buzz surrounding new features like animated AI “Companions.” These include Ani, an anime-style avatar with an optional NSFW mode, and Rudy, a cartoony red panda, which have sparked excitement among crypto enthusiasts and meme token traders. The token’s connection to Musk, a prominent figure in tech and crypto, has further fueled its hype, with his frequent posts on X amplifying interest.
|Zeit (UTC+8)
|Art
|Information
|10-25 15:47:08
|Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
|10-25 13:34:16
|Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
|10-25 06:10:28
|Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
|10-24 21:49:00
|Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
|10-23 22:32:48
|Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
|10-23 15:34:02
|Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind
