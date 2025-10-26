SULLY (SULLY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00015529 $ 0.00015529 $ 0.00015529 24H Tief $ 0.00016085 $ 0.00016085 $ 0.00016085 24H Hoch 24H Tief $ 0.00015529$ 0.00015529 $ 0.00015529 24H Hoch $ 0.00016085$ 0.00016085 $ 0.00016085 Allzeithoch $ 0.00134211$ 0.00134211 $ 0.00134211 Niedrigster Preis $ 0.0001552$ 0.0001552 $ 0.0001552 Preisänderung (1H) +1.46% Preisänderung (1T) +2.12% Preisänderung (7T) -33.97% Preisänderung (7T) -33.97%

Der Echtzeitpreis von SULLY (SULLY) beträgt $0.00016006. In den letzten 24 Stunden wurde SULLY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00015529 und einem Höchstpreis von $ 0.00016085 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SULLY liegt bei $ 0.00134211, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0001552.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SULLY im letzten Stunde um +1.46%, in den letzten 24 Stunden um +2.12% und in den vergangenen 7 Tagen um -33.97% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SULLY (SULLY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 136.35K$ 136.35K $ 136.35K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 136.35K$ 136.35K $ 136.35K Umlaufangebot 849.84M 849.84M 849.84M Gesamtangebot 849,843,238.83057 849,843,238.83057 849,843,238.83057

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SULLY beträgt $ 136.35K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SULLY liegt bei 849.84M, das Gesamtangebot bei 849843238.83057. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 136.35K.