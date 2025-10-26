Stream Guy (STREAMGUY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00003318 $ 0.00003318 $ 0.00003318 24H Tief $ 0.00003794 $ 0.00003794 $ 0.00003794 24H Hoch 24H Tief $ 0.00003318$ 0.00003318 $ 0.00003318 24H Hoch $ 0.00003794$ 0.00003794 $ 0.00003794 Allzeithoch $ 0.00147765$ 0.00147765 $ 0.00147765 Niedrigster Preis $ 0.00003061$ 0.00003061 $ 0.00003061 Preisänderung (1H) +0.57% Preisänderung (1T) -9.63% Preisänderung (7T) -30.13% Preisänderung (7T) -30.13%

Der Echtzeitpreis von Stream Guy (STREAMGUY) beträgt $0.00003414. In den letzten 24 Stunden wurde STREAMGUY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00003318 und einem Höchstpreis von $ 0.00003794 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STREAMGUY liegt bei $ 0.00147765, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00003061.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STREAMGUY im letzten Stunde um +0.57%, in den letzten 24 Stunden um -9.63% und in den vergangenen 7 Tagen um -30.13% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Stream Guy (STREAMGUY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 34.14K$ 34.14K $ 34.14K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 34.14K$ 34.14K $ 34.14K Umlaufangebot 999.84M 999.84M 999.84M Gesamtangebot 999,837,483.31387 999,837,483.31387 999,837,483.31387

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Stream Guy beträgt $ 34.14K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STREAMGUY liegt bei 999.84M, das Gesamtangebot bei 999837483.31387. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 34.14K.