Stockify (STK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.000025 $ 0.000025 $ 0.000025 24H Tief $ 0.00002618 $ 0.00002618 $ 0.00002618 24H Hoch 24H Tief $ 0.000025$ 0.000025 $ 0.000025 24H Hoch $ 0.00002618$ 0.00002618 $ 0.00002618 Allzeithoch $ 0.00073727$ 0.00073727 $ 0.00073727 Niedrigster Preis $ 0.0000235$ 0.0000235 $ 0.0000235 Preisänderung (1H) +1.48% Preisänderung (1T) -1.85% Preisänderung (7T) +1.60% Preisänderung (7T) +1.60%

Der Echtzeitpreis von Stockify (STK) beträgt $0.00002563. In den letzten 24 Stunden wurde STK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.000025 und einem Höchstpreis von $ 0.00002618 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STK liegt bei $ 0.00073727, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000235.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STK im letzten Stunde um +1.48%, in den letzten 24 Stunden um -1.85% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.60% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Stockify (STK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 25.77K$ 25.77K $ 25.77K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 25.77K$ 25.77K $ 25.77K Umlaufangebot 999.34M 999.34M 999.34M Gesamtangebot 999,339,067.496904 999,339,067.496904 999,339,067.496904

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Stockify beträgt $ 25.77K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STK liegt bei 999.34M, das Gesamtangebot bei 999339067.496904. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 25.77K.