Steam22 (STM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.106547 $ 0.106547 $ 0.106547 24H Tief $ 0.109251 $ 0.109251 $ 0.109251 24H Hoch 24H Tief $ 0.106547$ 0.106547 $ 0.106547 24H Hoch $ 0.109251$ 0.109251 $ 0.109251 Allzeithoch $ 0.109251$ 0.109251 $ 0.109251 Niedrigster Preis $ 0.01789341$ 0.01789341 $ 0.01789341 Preisänderung (1H) +1.20% Preisänderung (1T) +0.55% Preisänderung (7T) +22.13% Preisänderung (7T) +22.13%

Der Echtzeitpreis von Steam22 (STM) beträgt $0.107828. In den letzten 24 Stunden wurde STM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.106547 und einem Höchstpreis von $ 0.109251 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STM liegt bei $ 0.109251, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01789341.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STM im letzten Stunde um +1.20%, in den letzten 24 Stunden um +0.55% und in den vergangenen 7 Tagen um +22.13% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Steam22 (STM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 10.78M$ 10.78M $ 10.78M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 10.78M$ 10.78M $ 10.78M Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Steam22 beträgt $ 10.78M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STM liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.78M.