stabble (STB) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00544525 $ 0.00544525 $ 0.00544525 24H Tief $ 0.00642838 $ 0.00642838 $ 0.00642838 24H Hoch 24H Tief $ 0.00544525$ 0.00544525 $ 0.00544525 24H Hoch $ 0.00642838$ 0.00642838 $ 0.00642838 Allzeithoch $ 0.04127941$ 0.04127941 $ 0.04127941 Niedrigster Preis $ 0.00301014$ 0.00301014 $ 0.00301014 Preisänderung (1H) +0.00% Preisänderung (1T) +15.59% Preisänderung (7T) +4.52% Preisänderung (7T) +4.52%

Der Echtzeitpreis von stabble (STB) beträgt $0.00632498. In den letzten 24 Stunden wurde STB zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00544525 und einem Höchstpreis von $ 0.00642838 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STB liegt bei $ 0.04127941, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00301014.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STB im letzten Stunde um +0.00%, in den letzten 24 Stunden um +15.59% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.52% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

stabble (STB) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 624.69K$ 624.69K $ 624.69K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.16M$ 3.16M $ 3.16M Umlaufangebot 98.80M 98.80M 98.80M Gesamtangebot 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von stabble beträgt $ 624.69K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STB liegt bei 98.80M, das Gesamtangebot bei 500000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.16M.