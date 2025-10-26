Speedrun (RUN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0
24H Tief $ 0
24H Hoch $ 0
Allzeithoch $ 0.00429723
Niedrigster Preis $ 0
Preisänderung (1H) +1.06%
Preisänderung (1T) +2.95%
Preisänderung (7T) +5.40%

Der Echtzeitpreis von Speedrun (RUN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde RUN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RUN liegt bei $ 0.00429723, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RUN im letzten Stunde um +1.06%, in den letzten 24 Stunden um +2.95% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Speedrun (RUN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.16K
Volumen (24H) --
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.16K
Umlaufangebot 999.84M
Gesamtangebot 999,839,217.0024183

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Speedrun beträgt $ 6.16K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RUN liegt bei 999.84M, das Gesamtangebot bei 999839217.0024183. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.16K.