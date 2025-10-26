SparkDEX (SPRK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.02399676 24H Hoch $ 0.02495582 Allzeithoch $ 0.04726344 Niedrigster Preis $ 0.01998888 Preisänderung (1H) +1.32% Preisänderung (1T) -0.44% Preisänderung (7T) +1.13%

Der Echtzeitpreis von SparkDEX (SPRK) beträgt $0.02461089. In den letzten 24 Stunden wurde SPRK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02399676 und einem Höchstpreis von $ 0.02495582 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SPRK liegt bei $ 0.04726344, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01998888.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SPRK im letzten Stunde um +1.32%, in den letzten 24 Stunden um -0.44% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.13% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SparkDEX (SPRK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.58M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 24.54M Umlaufangebot 64.28M Gesamtangebot 996,391,106.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SparkDEX beträgt $ 1.58M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SPRK liegt bei 64.28M, das Gesamtangebot bei 996391106.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 24.54M.