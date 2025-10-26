Sovryn (SOV) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.144383 $ 0.144383 $ 0.144383 24H Tief $ 0.148527 $ 0.148527 $ 0.148527 24H Hoch 24H Tief $ 0.144383$ 0.144383 $ 0.144383 24H Hoch $ 0.148527$ 0.148527 $ 0.148527 Allzeithoch $ 43.98$ 43.98 $ 43.98 Niedrigster Preis $ 0.087564$ 0.087564 $ 0.087564 Preisänderung (1H) +0.00% Preisänderung (1T) +2.01% Preisänderung (7T) +38.08% Preisänderung (7T) +38.08%

Der Echtzeitpreis von Sovryn (SOV) beträgt $0.147897. In den letzten 24 Stunden wurde SOV zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.144383 und einem Höchstpreis von $ 0.148527 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SOV liegt bei $ 43.98, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.087564.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SOV im letzten Stunde um +0.00%, in den letzten 24 Stunden um +2.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +38.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Sovryn (SOV) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.48M$ 7.48M $ 7.48M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 14.79M$ 14.79M $ 14.79M Umlaufangebot 50.56M 50.56M 50.56M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sovryn beträgt $ 7.48M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SOV liegt bei 50.56M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 14.79M.