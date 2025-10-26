SOLPUMP (SOLPUMP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01670908 $ 0.01670908 $ 0.01670908 24H Tief $ 0.01833232 $ 0.01833232 $ 0.01833232 24H Hoch 24H Tief $ 0.01670908$ 0.01670908 $ 0.01670908 24H Hoch $ 0.01833232$ 0.01833232 $ 0.01833232 Allzeithoch $ 0.02417307$ 0.02417307 $ 0.02417307 Niedrigster Preis $ 0.00712638$ 0.00712638 $ 0.00712638 Preisänderung (1H) -0.57% Preisänderung (1T) -3.35% Preisänderung (7T) -7.81% Preisänderung (7T) -7.81%

Der Echtzeitpreis von SOLPUMP (SOLPUMP) beträgt $0.0167333. In den letzten 24 Stunden wurde SOLPUMP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01670908 und einem Höchstpreis von $ 0.01833232 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SOLPUMP liegt bei $ 0.02417307, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00712638.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SOLPUMP im letzten Stunde um -0.57%, in den letzten 24 Stunden um -3.35% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.81% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SOLPUMP (SOLPUMP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M Umlaufangebot 95.68M 95.68M 95.68M Gesamtangebot 194,565,705.658826 194,565,705.658826 194,565,705.658826

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SOLPUMP beträgt $ 1.60M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SOLPUMP liegt bei 95.68M, das Gesamtangebot bei 194565705.658826. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.25M.