Der Echtzeitpreis von SolControl beträgt heute 0.00040703 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SCTRL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SCTRL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über SCTRL

SCTRL-Preisinformationen

SCTRL-Whitepaper

Offizielle SCTRL-Website

SCTRL-Tokenökonomie

SCTRL-Preisprognose

SolControl Preis (SCTRL)

1 SCTRL zu USD Echtzeitpreis:

$0.00040606
$0.00040606
+0.90%1D
SolControl (SCTRL) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:14:13 (UTC+8)

SolControl (SCTRL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00039085
$ 0.00039085
24H Tief
$ 0.00044997
$ 0.00044997
24H Hoch

$ 0.00039085
$ 0.00039085

$ 0.00044997
$ 0.00044997

$ 0.00296632
$ 0.00296632

$ 0.00016882
$ 0.00016882

+1.63%

+1.23%

+6.67%

+6.67%

Der Echtzeitpreis von SolControl (SCTRL) beträgt $0.00040703. In den letzten 24 Stunden wurde SCTRL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00039085 und einem Höchstpreis von $ 0.00044997 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SCTRL liegt bei $ 0.00296632, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00016882.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SCTRL im letzten Stunde um +1.63%, in den letzten 24 Stunden um +1.23% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.67% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SolControl (SCTRL) Marktinformationen

$ 411.80K
$ 411.80K

--
--

$ 411.80K
$ 411.80K

1.01B
1.01B

1,011,714,374.29149
1,011,714,374.29149

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SolControl beträgt $ 411.80K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SCTRL liegt bei 1.01B, das Gesamtangebot bei 1011714374.29149. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 411.80K.

SolControl (SCTRL)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von SolControl zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von SolControl zu USD bei $ -0.0001637923.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von SolControl zu USD bei $ -0.0002502523.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von SolControl zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.23%
30 Tage$ -0.0001637923-40.24%
60 Tage$ -0.0002502523-61.48%
90 Tage$ 0--

Was ist SolControl (SCTRL)

The Biggest Reward Project on Solana

Recurring Solana Rewards Receive Sol every Hour, every Week, and Once at the end of the Month in a Large Payout

SolCtrl represents a fundamental shift in how cryptocurrency tokens operate on the Solana blockchain. Rather than functioning as a simple reward or speculative asset, SolCtrl has been engineered to align the interests of all holders—from small holders to whales—toward the common goal of project growth and long-term success.

The core innovation lies in a multi-faceted incentive structure that rewards holding, provides consistent returns, and offers a significant payout at the end of the month. This structure transforms the typical relationship users have with tokens, creating a community that chases project growth rather than short-term price movements.

TOKENOMICS We are the first project in the history of DeFi to cover 100% of your buy fee. Experience the largest reward project while getting a bag larger than your original purchase when buying through the website.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

SolControl (SCTRL) Ressource

SolControl-Preisprognose (USD)

Wie viel wird SolControl (SCTRL) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre SolControl-(SCTRL)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für SolControl zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die SolControl-Preisprognose an!

SCTRL zu lokalen Währungen

SolControl (SCTRL) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von SolControl (SCTRL) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SCTRL Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu SolControl (SCTRL)

Wie viel ist SolControl (SCTRL) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SCTRL in USD beträgt 0.00040703 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SCTRL-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SCTRL-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00040703. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SolControl?
Die Marktkapitalisierung von SCTRL beträgt $ 411.80K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SCTRL?
Das Umlaufangebot von SCTRL beträgt 1.01B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SCTRL?
SCTRL erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00296632 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SCTRL?
SCTRL verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00016882 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SCTRL?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SCTRL beträgt -- USD.
Wird SCTRL dieses Jahr noch steigen?
SCTRL könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SCTRL-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
SolControl (SCTRL) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

