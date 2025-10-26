SolControl (SCTRL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00039085 $ 0.00039085 $ 0.00039085 24H Tief $ 0.00044997 $ 0.00044997 $ 0.00044997 24H Hoch 24H Tief $ 0.00039085$ 0.00039085 $ 0.00039085 24H Hoch $ 0.00044997$ 0.00044997 $ 0.00044997 Allzeithoch $ 0.00296632$ 0.00296632 $ 0.00296632 Niedrigster Preis $ 0.00016882$ 0.00016882 $ 0.00016882 Preisänderung (1H) +1.63% Preisänderung (1T) +1.23% Preisänderung (7T) +6.67% Preisänderung (7T) +6.67%

Der Echtzeitpreis von SolControl (SCTRL) beträgt $0.00040703. In den letzten 24 Stunden wurde SCTRL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00039085 und einem Höchstpreis von $ 0.00044997 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SCTRL liegt bei $ 0.00296632, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00016882.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SCTRL im letzten Stunde um +1.63%, in den letzten 24 Stunden um +1.23% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.67% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SolControl (SCTRL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 411.80K$ 411.80K $ 411.80K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 411.80K$ 411.80K $ 411.80K Umlaufangebot 1.01B 1.01B 1.01B Gesamtangebot 1,011,714,374.29149 1,011,714,374.29149 1,011,714,374.29149

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SolControl beträgt $ 411.80K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SCTRL liegt bei 1.01B, das Gesamtangebot bei 1011714374.29149. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 411.80K.