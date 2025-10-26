solami (SOLAMI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00483002$ 0.00483002 $ 0.00483002 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +2.21% Preisänderung (1T) -1.15% Preisänderung (7T) -0.91% Preisänderung (7T) -0.91%

Der Echtzeitpreis von solami (SOLAMI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SOLAMI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SOLAMI liegt bei $ 0.00483002, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SOLAMI im letzten Stunde um +2.21%, in den letzten 24 Stunden um -1.15% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.91% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

solami (SOLAMI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 182.68K$ 182.68K $ 182.68K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 182.68K$ 182.68K $ 182.68K Umlaufangebot 999.34M 999.34M 999.34M Gesamtangebot 999,335,850.598349 999,335,850.598349 999,335,850.598349

Die aktuelle Marktkapitalisierung von solami beträgt $ 182.68K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SOLAMI liegt bei 999.34M, das Gesamtangebot bei 999335850.598349. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 182.68K.