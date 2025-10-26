SmartPractice (SMRT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00013388 $ 0.00013388 $ 0.00013388 24H Tief $ 0.00014465 $ 0.00014465 $ 0.00014465 24H Hoch 24H Tief $ 0.00013388$ 0.00013388 $ 0.00013388 24H Hoch $ 0.00014465$ 0.00014465 $ 0.00014465 Allzeithoch $ 0.0005049$ 0.0005049 $ 0.0005049 Niedrigster Preis $ 0.00010352$ 0.00010352 $ 0.00010352 Preisänderung (1H) +1.33% Preisänderung (1T) +6.76% Preisänderung (7T) +16.21% Preisänderung (7T) +16.21%

Der Echtzeitpreis von SmartPractice (SMRT) beträgt $0.00014465. In den letzten 24 Stunden wurde SMRT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00013388 und einem Höchstpreis von $ 0.00014465 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SMRT liegt bei $ 0.0005049, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00010352.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SMRT im letzten Stunde um +1.33%, in den letzten 24 Stunden um +6.76% und in den vergangenen 7 Tagen um +16.21% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SmartPractice (SMRT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 144.27K$ 144.27K $ 144.27K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 144.27K$ 144.27K $ 144.27K Umlaufangebot 999.98M 999.98M 999.98M Gesamtangebot 999,977,558.9562473 999,977,558.9562473 999,977,558.9562473

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SmartPractice beträgt $ 144.27K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SMRT liegt bei 999.98M, das Gesamtangebot bei 999977558.9562473. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 144.27K.