Smart Layer Network (SLN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.01867366 24H Hoch $ 0.02640928 Allzeithoch $ 7.46 Niedrigster Preis $ 0.01867366 Preisänderung (1H) -3.94% Preisänderung (1T) -1.60% Preisänderung (7T) -2.52%

Der Echtzeitpreis von Smart Layer Network (SLN) beträgt $0.01952408. In den letzten 24 Stunden wurde SLN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01867366 und einem Höchstpreis von $ 0.02640928 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SLN liegt bei $ 7.46, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01867366.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SLN im letzten Stunde um -3.94%, in den letzten 24 Stunden um -1.60% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.52% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Smart Layer Network (SLN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.54M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.95M Umlaufangebot 78.75M Gesamtangebot 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart Layer Network beträgt $ 1.54M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SLN liegt bei 78.75M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.95M.