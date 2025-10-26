SimiliScan (SMS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00214385 $ 0.00214385 $ 0.00214385 24H Tief $ 0.00225251 $ 0.00225251 $ 0.00225251 24H Hoch 24H Tief $ 0.00214385$ 0.00214385 $ 0.00214385 24H Hoch $ 0.00225251$ 0.00225251 $ 0.00225251 Allzeithoch $ 0.00376516$ 0.00376516 $ 0.00376516 Niedrigster Preis $ 0.0011175$ 0.0011175 $ 0.0011175 Preisänderung (1H) +1.59% Preisänderung (1T) +4.23% Preisänderung (7T) -19.03% Preisänderung (7T) -19.03%

Der Echtzeitpreis von SimiliScan (SMS) beträgt $0.00224649. In den letzten 24 Stunden wurde SMS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00214385 und einem Höchstpreis von $ 0.00225251 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SMS liegt bei $ 0.00376516, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0011175.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SMS im letzten Stunde um +1.59%, in den letzten 24 Stunden um +4.23% und in den vergangenen 7 Tagen um -19.03% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SimiliScan (SMS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 224.85K$ 224.85K $ 224.85K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 224.85K$ 224.85K $ 224.85K Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SimiliScan beträgt $ 224.85K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SMS liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 224.85K.