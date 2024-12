Was ist Silk (SILK)

Silk Stable is a private stablecoin tracking a basket of global currencies and commodities. Silk Stable is fast and agile, with 6-second transaction times. Launched by Shade Protocol and powered by Secret Network, Silk operates as an interoperability hub between global currencies – acting as a perpetual hedge against macro volatility and inflation.

Silk (SILK) Ressource Whitepaper Offizielle Website