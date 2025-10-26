SHILLGUY (SHILL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00450327$ 0.00450327 $ 0.00450327 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.27% Preisänderung (7T) -6.73% Preisänderung (7T) -6.73%

Der Echtzeitpreis von SHILLGUY (SHILL) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SHILL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SHILL liegt bei $ 0.00450327, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SHILL im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.27% und in den vergangenen 7 Tagen um -6.73% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SHILLGUY (SHILL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 17.84K$ 17.84K $ 17.84K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 17.84K$ 17.84K $ 17.84K Umlaufangebot 999.65M 999.65M 999.65M Gesamtangebot 999,651,935.421434 999,651,935.421434 999,651,935.421434

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SHILLGUY beträgt $ 17.84K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SHILL liegt bei 999.65M, das Gesamtangebot bei 999651935.421434. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 17.84K.