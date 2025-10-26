Der Echtzeitpreis von Sharp Token beträgt heute 0.00813716 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SHARP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SHARP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Sharp Token beträgt heute 0.00813716 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SHARP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SHARP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$0.00813582
$0.00813582$0.00813582
-5.60%1D
Sharp Token (SHARP) Echtzeit-Preis-Diagramm
Sharp Token (SHARP) Preisinformationen (USD)

$ 0.00788328
$ 0.00788328$ 0.00788328
$ 0.00947777
$ 0.00947777$ 0.00947777
$ 0.00788328
$ 0.00788328$ 0.00788328

$ 0.00947777
$ 0.00947777$ 0.00947777

$ 0.0120001
$ 0.0120001$ 0.0120001

$ 0.00727332
$ 0.00727332$ 0.00727332

+0.76%

-5.64%

-25.98%

-25.98%

Der Echtzeitpreis von Sharp Token (SHARP) beträgt $0.00813716. In den letzten 24 Stunden wurde SHARP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00788328 und einem Höchstpreis von $ 0.00947777 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SHARP liegt bei $ 0.0120001, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00727332.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SHARP im letzten Stunde um +0.76%, in den letzten 24 Stunden um -5.64% und in den vergangenen 7 Tagen um -25.98% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Sharp Token (SHARP) Marktinformationen

$ 24.22M
$ 24.22M$ 24.22M

--
----

$ 555.22M
$ 555.22M$ 555.22M

2.98B
2.98B 2.98B

68,230,000,000.0
68,230,000,000.0 68,230,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sharp Token beträgt $ 24.22M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SHARP liegt bei 2.98B, das Gesamtangebot bei 68230000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 555.22M.

Sharp Token (SHARP)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Sharp Token zu USD bei $ -0.000486673560680749.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Sharp Token zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Sharp Token zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Sharp Token zu USD bei $ 0.

Heute$ -0.000486673560680749-5.64%
30 Tage$ 0--
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Sharp Token (SHARP)

Sharp Economy solves the biggest challenge of Web3—onboarding users from Web2 into decentralized ecosystems. Instead of requiring startups or communities to build complex blockchain infrastructure, Sharp Economy provides plug-and-play tools to tokenize user engagement, learning, and growth. Its focus areas include education, nonprofits, youth and college athletes, healthcare, creators, and builders, with partners already in the pipeline. The ecosystem is powered by four key components:

  • Sharp Platform – a no-code Web3 platform for tokenization and rewards.
  • Sharp Token ($SHARP) – the fuel of the ecosystem, enabling rewards, growth, and governance.
  • Sharp Protocol – decentralized infrastructure for tokenomics and distribution.
  • Sharp Rewards App – a SocialFi super app that gamifies activities and rewards users daily. Key features include Learn2Earn, Contribute2Earn, and Spend2Grow, which allow users to earn tokens for learning or contributing and spend them on personal growth. Unlike most tokens, Sharp Economy is community-first, bridging millions of Web2 users into Web3 with real-world utility and sustainable growth.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

Sharp Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Sharp Token (SHARP) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Sharp Token-(SHARP)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Sharp Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Sharp Token-Preisprognose an!

SHARP zu lokalen Währungen

Sharp Token (SHARP) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Sharp Token (SHARP) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SHARP Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Sharp Token (SHARP)

Wie viel ist Sharp Token (SHARP) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SHARP in USD beträgt 0.00813716 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SHARP-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SHARP-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00813716. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sharp Token?
Die Marktkapitalisierung von SHARP beträgt $ 24.22M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SHARP?
Das Umlaufangebot von SHARP beträgt 2.98B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SHARP?
SHARP erreichte einen Allzeithochpreis von 0.0120001 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SHARP?
SHARP verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00727332 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SHARP?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SHARP beträgt -- USD.
Wird SHARP dieses Jahr noch steigen?
SHARP könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SHARP-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

