Sharp Token (SHARP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00788328 $ 0.00788328 $ 0.00788328 24H Tief $ 0.00947777 $ 0.00947777 $ 0.00947777 24H Hoch 24H Tief $ 0.00788328$ 0.00788328 $ 0.00788328 24H Hoch $ 0.00947777$ 0.00947777 $ 0.00947777 Allzeithoch $ 0.0120001$ 0.0120001 $ 0.0120001 Niedrigster Preis $ 0.00727332$ 0.00727332 $ 0.00727332 Preisänderung (1H) +0.76% Preisänderung (1T) -5.64% Preisänderung (7T) -25.98% Preisänderung (7T) -25.98%

Der Echtzeitpreis von Sharp Token (SHARP) beträgt $0.00813716. In den letzten 24 Stunden wurde SHARP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00788328 und einem Höchstpreis von $ 0.00947777 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SHARP liegt bei $ 0.0120001, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00727332.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SHARP im letzten Stunde um +0.76%, in den letzten 24 Stunden um -5.64% und in den vergangenen 7 Tagen um -25.98% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Sharp Token (SHARP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 24.22M$ 24.22M $ 24.22M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 555.22M$ 555.22M $ 555.22M Umlaufangebot 2.98B 2.98B 2.98B Gesamtangebot 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sharp Token beträgt $ 24.22M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SHARP liegt bei 2.98B, das Gesamtangebot bei 68230000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 555.22M.