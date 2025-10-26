Der Echtzeitpreis von Shack Token beträgt heute 0.02648165 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SHACK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SHACK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Shack Token beträgt heute 0.02648165 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SHACK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SHACK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$0.02649221
+6.70%1D
+6.70%1D
Shack Token (SHACK) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:11:51 (UTC+8)

Shack Token (SHACK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

-0.95%

+6.70%

+23.20%

+23.20%

Der Echtzeitpreis von Shack Token (SHACK) beträgt $0.02648165. In den letzten 24 Stunden wurde SHACK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02481896 und einem Höchstpreis von $ 0.02712121 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SHACK liegt bei $ 0.02712121, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00495461.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SHACK im letzten Stunde um -0.95%, in den letzten 24 Stunden um +6.70% und in den vergangenen 7 Tagen um +23.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Shack Token (SHACK) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Shack Token beträgt $ 10.53M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SHACK liegt bei 396.93M, das Gesamtangebot bei 999996949.311829. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 26.52M.

Shack Token (SHACK)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Shack Token zu USD bei $ +0.00166269.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Shack Token zu USD bei $ +0.0334100334.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Shack Token zu USD bei $ +0.0868330469.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Shack Token zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00166269+6.70%
30 Tage$ +0.0334100334+126.16%
60 Tage$ +0.0868330469+327.90%
90 Tage$ 0--

Was ist Shack Token (SHACK)

Shack is a Solana-based community token created by the team behind AuctionShack, Switzerland’s new iOS C2C auction marketplace. AuctionShack enables anyone to list and sell secondhand goods in under 10 seconds using AI-generated titles, descriptions, and tags, with a map-based discovery experience. Shack extends this mission into Web3 by rewarding community engagement, incentivizing decentralized recommerce, and connecting crypto culture with a real, growing product. It blends the meme energy of the Solana ecosystem with real-world commerce utility, creating a bridge between on-chain participation and off-chain marketplace growth.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Shack Token (SHACK) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Shack Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Shack Token (SHACK) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Shack Token-(SHACK)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Shack Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Shack Token-Preisprognose an!

SHACK zu lokalen Währungen

Shack Token (SHACK) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Shack Token (SHACK) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SHACK Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Shack Token (SHACK)

Wie viel ist Shack Token (SHACK) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SHACK in USD beträgt 0.02648165 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SHACK-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SHACK-zu-USD-Preis beträgt $ 0.02648165. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shack Token?
Die Marktkapitalisierung von SHACK beträgt $ 10.53M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SHACK?
Das Umlaufangebot von SHACK beträgt 396.93M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SHACK?
SHACK erreichte einen Allzeithochpreis von 0.02712121 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SHACK?
SHACK verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00495461 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SHACK?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SHACK beträgt -- USD.
Wird SHACK dieses Jahr noch steigen?
SHACK könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SHACK-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:11:51 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

