Shack Token (SHACK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.02481896 $ 0.02481896 $ 0.02481896 24H Tief $ 0.02712121 $ 0.02712121 $ 0.02712121 24H Hoch 24H Tief $ 0.02481896$ 0.02481896 $ 0.02481896 24H Hoch $ 0.02712121$ 0.02712121 $ 0.02712121 Allzeithoch $ 0.02712121$ 0.02712121 $ 0.02712121 Niedrigster Preis $ 0.00495461$ 0.00495461 $ 0.00495461 Preisänderung (1H) -0.95% Preisänderung (1T) +6.70% Preisänderung (7T) +23.20% Preisänderung (7T) +23.20%

Der Echtzeitpreis von Shack Token (SHACK) beträgt $0.02648165. In den letzten 24 Stunden wurde SHACK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02481896 und einem Höchstpreis von $ 0.02712121 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SHACK liegt bei $ 0.02712121, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00495461.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SHACK im letzten Stunde um -0.95%, in den letzten 24 Stunden um +6.70% und in den vergangenen 7 Tagen um +23.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Shack Token (SHACK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 10.53M$ 10.53M $ 10.53M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 26.52M$ 26.52M $ 26.52M Umlaufangebot 396.93M 396.93M 396.93M Gesamtangebot 999,996,949.311829 999,996,949.311829 999,996,949.311829

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Shack Token beträgt $ 10.53M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SHACK liegt bei 396.93M, das Gesamtangebot bei 999996949.311829. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 26.52M.