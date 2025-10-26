SENATE (SENATE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00149435 $ 0.00149435 $ 0.00149435 24H Tief $ 0.00203052 $ 0.00203052 $ 0.00203052 24H Hoch 24H Tief $ 0.00149435$ 0.00149435 $ 0.00149435 24H Hoch $ 0.00203052$ 0.00203052 $ 0.00203052 Allzeithoch $ 5.85$ 5.85 $ 5.85 Niedrigster Preis $ 0.00127208$ 0.00127208 $ 0.00127208 Preisänderung (1H) -1.19% Preisänderung (1T) +20.80% Preisänderung (7T) -46.06% Preisänderung (7T) -46.06%

Der Echtzeitpreis von SENATE (SENATE) beträgt $0.00180765. In den letzten 24 Stunden wurde SENATE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00149435 und einem Höchstpreis von $ 0.00203052 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SENATE liegt bei $ 5.85, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00127208.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SENATE im letzten Stunde um -1.19%, in den letzten 24 Stunden um +20.80% und in den vergangenen 7 Tagen um -46.06% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SENATE (SENATE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 248.62K$ 248.62K $ 248.62K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 295.18K$ 295.18K $ 295.18K Umlaufangebot 137.53M 137.53M 137.53M Gesamtangebot 163,289,542.828217 163,289,542.828217 163,289,542.828217

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SENATE beträgt $ 248.62K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SENATE liegt bei 137.53M, das Gesamtangebot bei 163289542.828217. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 295.18K.