SEKA (SEKA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00021442 $ 0.00021442 $ 0.00021442 24H Tief $ 0.00021838 $ 0.00021838 $ 0.00021838 24H Hoch 24H Tief $ 0.00021442$ 0.00021442 $ 0.00021442 24H Hoch $ 0.00021838$ 0.00021838 $ 0.00021838 Allzeithoch $ 0.00128193$ 0.00128193 $ 0.00128193 Niedrigster Preis $ 0.00020811$ 0.00020811 $ 0.00020811 Preisänderung (1H) +0.45% Preisänderung (1T) -0.66% Preisänderung (7T) -5.73% Preisänderung (7T) -5.73%

Der Echtzeitpreis von SEKA (SEKA) beträgt $0.00021676. In den letzten 24 Stunden wurde SEKA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00021442 und einem Höchstpreis von $ 0.00021838 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SEKA liegt bei $ 0.00128193, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00020811.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SEKA im letzten Stunde um +0.45%, in den letzten 24 Stunden um -0.66% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.73% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SEKA (SEKA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 216.70K$ 216.70K $ 216.70K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 216.70K$ 216.70K $ 216.70K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SEKA beträgt $ 216.70K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SEKA liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 216.70K.