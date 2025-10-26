Der Echtzeitpreis von SEKA beträgt heute 0.00021676 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SEKA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SEKA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von SEKA beträgt heute 0.00021676 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SEKA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SEKA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$0.00021676
$0.00021676
-0.60%1D
USD
SEKA (SEKA) Echtzeit-Preis-Diagramm
SEKA (SEKA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00021442
$ 0.00021442
24H Tief
$ 0.00021838
$ 0.00021838
24H Hoch

$ 0.00021442
$ 0.00021442

$ 0.00021838
$ 0.00021838

$ 0.00128193
$ 0.00128193

$ 0.00020811
$ 0.00020811

+0.45%

-0.66%

-5.73%

-5.73%

Der Echtzeitpreis von SEKA (SEKA) beträgt $0.00021676. In den letzten 24 Stunden wurde SEKA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00021442 und einem Höchstpreis von $ 0.00021838 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SEKA liegt bei $ 0.00128193, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00020811.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SEKA im letzten Stunde um +0.45%, in den letzten 24 Stunden um -0.66% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.73% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SEKA (SEKA) Marktinformationen

$ 216.70K
$ 216.70K

--
--

$ 216.70K
$ 216.70K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SEKA beträgt $ 216.70K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SEKA liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 216.70K.

SEKA (SEKA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von SEKA zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von SEKA zu USD bei $ -0.0000198200.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von SEKA zu USD bei $ -0.0001259290.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von SEKA zu USD bei $ -0.0004529205775352505.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.66%
30 Tage$ -0.0000198200-9.14%
60 Tage$ -0.0001259290-58.09%
90 Tage$ -0.0004529205775352505-67.63%

Was ist SEKA (SEKA)

SEKA is a blockchain-based open-world MMO game built on BNB Chain in collaboration with the renowned Kazakh influencer SekaVines with a large following across social media platforms. SEKA brings a GTA-style game experience into the Web3 space, allowing players to explore, complete missions, interact with others, and earn rewards through gameplay. The $SEKA token is used throughout the game for transactions, upgrades, and participation in events. Developed using the powerful Idos Games Engine, SEKA bridges traditional gaming and decentralized technology, delivering a rich, on-chain gaming experience with real player ownership and incentives.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

SEKA-Preisprognose (USD)

Wie viel wird SEKA (SEKA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre SEKA-(SEKA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für SEKA zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die SEKA-Preisprognose an!

SEKA zu lokalen Währungen

SEKA (SEKA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von SEKA (SEKA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SEKA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu SEKA (SEKA)

Wie viel ist SEKA (SEKA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SEKA in USD beträgt 0.00021676 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SEKA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SEKA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00021676. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SEKA?
Die Marktkapitalisierung von SEKA beträgt $ 216.70K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SEKA?
Das Umlaufangebot von SEKA beträgt 1.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SEKA?
SEKA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00128193 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SEKA?
SEKA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00020811 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SEKA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SEKA beträgt -- USD.
Wird SEKA dieses Jahr noch steigen?
SEKA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SEKA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$113,755.13

$4,049.95

$0.05451

$6.3000

$197.84

$4,049.95

$113,755.13

$2.6512

$197.84

$0.20212

$0.00000

$0.4368

$0.000000000000091

$0.052603

$0.1920

$0.4368

$0.0000000000000000000251

$0.14454

$0.000000000000000009769

$0.115309

