SCAN (SCAN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00008445 $ 0.00008445 $ 0.00008445 24H Tief $ 0.00008916 $ 0.00008916 $ 0.00008916 24H Hoch 24H Tief $ 0.00008445$ 0.00008445 $ 0.00008445 24H Hoch $ 0.00008916$ 0.00008916 $ 0.00008916 Allzeithoch $ 0.00064106$ 0.00064106 $ 0.00064106 Niedrigster Preis $ 0.00007793$ 0.00007793 $ 0.00007793 Preisänderung (1H) +1.66% Preisänderung (1T) +4.39% Preisänderung (7T) -39.83% Preisänderung (7T) -39.83%

Der Echtzeitpreis von SCAN (SCAN) beträgt $0.00008927. In den letzten 24 Stunden wurde SCAN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00008445 und einem Höchstpreis von $ 0.00008916 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SCAN liegt bei $ 0.00064106, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00007793.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SCAN im letzten Stunde um +1.66%, in den letzten 24 Stunden um +4.39% und in den vergangenen 7 Tagen um -39.83% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SCAN (SCAN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 89.16K$ 89.16K $ 89.16K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 89.16K$ 89.16K $ 89.16K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SCAN beträgt $ 89.16K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SCAN liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 89.16K.