ROY (ROY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00175058 24H Hoch $ 0.00196229 Allzeithoch $ 0.00608046 Niedrigster Preis $ 0.00048689 Preisänderung (1H) +0.06% Preisänderung (1T) -5.34% Preisänderung (7T) +1.79%

Der Echtzeitpreis von ROY (ROY) beträgt $0.00179228. In den letzten 24 Stunden wurde ROY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00175058 und einem Höchstpreis von $ 0.00196229 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ROY liegt bei $ 0.00608046, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00048689.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ROY im letzten Stunde um +0.06%, in den letzten 24 Stunden um -5.34% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.79% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ROY (ROY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.79M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.79M Umlaufangebot 1000.00M Gesamtangebot 999,995,954.434653

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ROY beträgt $ 1.79M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ROY liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999995954.434653. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.79M.