roule token (ROUL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00398412 24H Hoch $ 0.00411489 Allzeithoch $ 0.00858746 Niedrigster Preis $ 0.00109265 Preisänderung (1H) +1.05% Preisänderung (1T) +1.68% Preisänderung (7T) +5.57%

Der Echtzeitpreis von roule token (ROUL) beträgt $0.00410596. In den letzten 24 Stunden wurde ROUL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00398412 und einem Höchstpreis von $ 0.00411489 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ROUL liegt bei $ 0.00858746, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00109265.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ROUL im letzten Stunde um +1.05%, in den letzten 24 Stunden um +1.68% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.57% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

roule token (ROUL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 296.97K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 410.60K Umlaufangebot 72.33M Gesamtangebot 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von roule token beträgt $ 296.97K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ROUL liegt bei 72.33M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 410.60K.