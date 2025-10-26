ROLLHUB (RHUB) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -0.14% Preisänderung (7T) -0.14%

Der Echtzeitpreis von ROLLHUB (RHUB) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde RHUB zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RHUB liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RHUB im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -0.14% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ROLLHUB (RHUB) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 206.68K$ 206.68K $ 206.68K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 206.68K$ 206.68K $ 206.68K Umlaufangebot 1000.00M 1000.00M 1000.00M Gesamtangebot 999,998,960.067986 999,998,960.067986 999,998,960.067986

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ROLLHUB beträgt $ 206.68K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RHUB liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999998960.067986. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 206.68K.