Robotexon (ROX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00309158 $ 0.00309158 $ 0.00309158 24H Tief $ 0.00406915 $ 0.00406915 $ 0.00406915 24H Hoch 24H Tief $ 0.00309158$ 0.00309158 $ 0.00309158 24H Hoch $ 0.00406915$ 0.00406915 $ 0.00406915 Allzeithoch $ 0.03880303$ 0.03880303 $ 0.03880303 Niedrigster Preis $ 0.00291126$ 0.00291126 $ 0.00291126 Preisänderung (1H) +1.63% Preisänderung (1T) +31.10% Preisänderung (7T) +23.01% Preisänderung (7T) +23.01%

Der Echtzeitpreis von Robotexon (ROX) beträgt $0.00405828. In den letzten 24 Stunden wurde ROX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00309158 und einem Höchstpreis von $ 0.00406915 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ROX liegt bei $ 0.03880303, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00291126.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ROX im letzten Stunde um +1.63%, in den letzten 24 Stunden um +31.10% und in den vergangenen 7 Tagen um +23.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Robotexon (ROX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 284.25K$ 284.25K $ 284.25K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 406.08K$ 406.08K $ 406.08K Umlaufangebot 70.00M 70.00M 70.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Robotexon beträgt $ 284.25K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ROX liegt bei 70.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 406.08K.