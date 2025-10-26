Der Echtzeitpreis von Robotexon beträgt heute 0.00405828 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ROX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ROX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Robotexon beträgt heute 0.00405828 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ROX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ROX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 ROX zu USD Echtzeitpreis:

$0.00405828
$0.00405828
+31.10%1D
USD
Robotexon (ROX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:11:00 (UTC+8)

Robotexon (ROX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00309158
$ 0.00309158
24H Tief
$ 0.00406915
$ 0.00406915
24H Hoch

$ 0.00309158
$ 0.00309158

$ 0.00406915
$ 0.00406915

$ 0.03880303
$ 0.03880303

$ 0.00291126
$ 0.00291126

+1.63%

+31.10%

+23.01%

+23.01%

Der Echtzeitpreis von Robotexon (ROX) beträgt $0.00405828. In den letzten 24 Stunden wurde ROX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00309158 und einem Höchstpreis von $ 0.00406915 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ROX liegt bei $ 0.03880303, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00291126.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ROX im letzten Stunde um +1.63%, in den letzten 24 Stunden um +31.10% und in den vergangenen 7 Tagen um +23.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Robotexon (ROX) Marktinformationen

$ 284.25K
$ 284.25K

--
--

$ 406.08K
$ 406.08K

70.00M
70.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Robotexon beträgt $ 284.25K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ROX liegt bei 70.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 406.08K.

Robotexon (ROX)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Robotexon zu USD bei $ +0.00096283.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Robotexon zu USD bei $ -0.0024146648.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Robotexon zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Robotexon zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00096283+31.10%
30 Tage$ -0.0024146648-59.49%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Robotexon (ROX)

Robotexon is building the world’s first monetization layer for robotics intelligence.

Every robot is trained in simulations before it hits the real world, but 70–80% of that work goes unpaid. Robotexon turns those simulation outputs — control models, datasets, mission profiles — into verifiable, tokenized assets with built-in licensing and lifetime royalties.

At the core is XTRON Core™, our proprietary engine that standardizes, secures, and prepares robotics data for on-chain publishing. These assets are sold in the Robotexon Marketplace, already integrated with major Chinese robotics manufacturers, creating demand-side liquidity from day one.

Train once, earn forever — every sale, license, and royalty flows through the Robotexon token, building a self-sustaining economy in a $200B+ industry.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Robotexon (ROX) Ressource

Robotexon-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Robotexon (ROX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Robotexon-(ROX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Robotexon zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Robotexon-Preisprognose an!

ROX zu lokalen Währungen

Robotexon (ROX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Robotexon (ROX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ROX Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Robotexon (ROX)

Wie viel ist Robotexon (ROX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ROX in USD beträgt 0.00405828 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ROX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ROX-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00405828. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Robotexon?
Die Marktkapitalisierung von ROX beträgt $ 284.25K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ROX?
Das Umlaufangebot von ROX beträgt 70.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ROX?
ROX erreichte einen Allzeithochpreis von 0.03880303 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ROX?
ROX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00291126 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ROX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ROX beträgt -- USD.
Wird ROX dieses Jahr noch steigen?
ROX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ROX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
$113,591.49

$4,044.05

$0.05520

$6.2814

$197.70

$4,044.05

$113,591.49

$2.6529

$197.70

$0.20198

