Robora (RBR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.02882832 $ 0.02882832 $ 0.02882832 24H Tief $ 0.03709144 $ 0.03709144 $ 0.03709144 24H Hoch 24H Tief $ 0.02882832$ 0.02882832 $ 0.02882832 24H Hoch $ 0.03709144$ 0.03709144 $ 0.03709144 Allzeithoch $ 0.210107$ 0.210107 $ 0.210107 Niedrigster Preis $ 0.01295042$ 0.01295042 $ 0.01295042 Preisänderung (1H) -4.90% Preisänderung (1T) -9.81% Preisänderung (7T) -28.35% Preisänderung (7T) -28.35%

Der Echtzeitpreis von Robora (RBR) beträgt $0.02854291. In den letzten 24 Stunden wurde RBR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02882832 und einem Höchstpreis von $ 0.03709144 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RBR liegt bei $ 0.210107, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01295042.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RBR im letzten Stunde um -4.90%, in den letzten 24 Stunden um -9.81% und in den vergangenen 7 Tagen um -28.35% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Robora (RBR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M Umlaufangebot 68.01M 68.01M 68.01M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Robora beträgt $ 1.96M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RBR liegt bei 68.01M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.88M.