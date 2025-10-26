Ripplebids (XRPB-SOL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0,08% Preisänderung (1T) +0,31% Preisänderung (7T) -25,32% Preisänderung (7T) -25,32%

Der Echtzeitpreis von Ripplebids (XRPB-SOL) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde XRPB-SOL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XRPB-SOL liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XRPB-SOL im letzten Stunde um -0,08%, in den letzten 24 Stunden um +0,31% und in den vergangenen 7 Tagen um -25,32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ripplebids (XRPB-SOL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6,02K$ 6,02K $ 6,02K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6,02K$ 6,02K $ 6,02K Umlaufangebot 999,86M 999,86M 999,86M Gesamtangebot 999 864 505,638292 999 864 505,638292 999 864 505,638292

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ripplebids beträgt $ 6,02K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von XRPB-SOL liegt bei 999,86M, das Gesamtangebot bei 999864505.638292. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6,02K.