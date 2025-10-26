RingDAO (RING) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00118199 $ 0.00118199 $ 0.00118199 24H Tief $ 0.00119771 $ 0.00119771 $ 0.00119771 24H Hoch 24H Tief $ 0.00118199$ 0.00118199 $ 0.00118199 24H Hoch $ 0.00119771$ 0.00119771 $ 0.00119771 Allzeithoch $ 0.30361$ 0.30361 $ 0.30361 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.12% Preisänderung (1T) +1.25% Preisänderung (7T) -0.27% Preisänderung (7T) -0.27%

Der Echtzeitpreis von RingDAO (RING) beträgt $0.00119755. In den letzten 24 Stunden wurde RING zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00118199 und einem Höchstpreis von $ 0.00119771 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RING liegt bei $ 0.30361, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RING im letzten Stunde um +0.12%, in den letzten 24 Stunden um +1.25% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.27% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

RingDAO (RING) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Umlaufangebot 1.70B 1.70B 1.70B Gesamtangebot 2,099,840,232.0 2,099,840,232.0 2,099,840,232.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von RingDAO beträgt $ 2.03M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RING liegt bei 1.70B, das Gesamtangebot bei 2099840232.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.51M.