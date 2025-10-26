Ridotto (RDT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00304827 24H Tief $ 0.00612113 24H Hoch Allzeithoch $ 1.51 Niedrigster Preis $ 0.00293954 Preisänderung (1H) -0.07% Preisänderung (1T) +0.06% Preisänderung (7T) +0.02%

Der Echtzeitpreis von Ridotto (RDT) beträgt $0.00306597. In den letzten 24 Stunden wurde RDT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00304827 und einem Höchstpreis von $ 0.00612113 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RDT liegt bei $ 1.51, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00293954.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RDT im letzten Stunde um -0.07%, in den letzten 24 Stunden um +0.06% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.02% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ridotto (RDT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 966.96K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.54M Umlaufangebot 314.76M Gesamtangebot 500,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ridotto beträgt $ 966.96K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RDT liegt bei 314.76M, das Gesamtangebot bei 500000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.54M.