Ribbit Meme (RIBBIT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.53% Preisänderung (1T) +0.12% Preisänderung (7T) -6.08% Preisänderung (7T) -6.08%

Der Echtzeitpreis von Ribbit Meme (RIBBIT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde RIBBIT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RIBBIT liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RIBBIT im letzten Stunde um +1.53%, in den letzten 24 Stunden um +0.12% und in den vergangenen 7 Tagen um -6.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ribbit Meme (RIBBIT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 297.82K$ 297.82K $ 297.82K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 297.82K$ 297.82K $ 297.82K Umlaufangebot 420.69T 420.69T 420.69T Gesamtangebot 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ribbit Meme beträgt $ 297.82K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RIBBIT liegt bei 420.69T, das Gesamtangebot bei 420690000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 297.82K.