Retsa (RETSA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000742 $ 0.00000742 $ 0.00000742 24H Tief $ 0.00000762 $ 0.00000762 $ 0.00000762 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000742$ 0.00000742 $ 0.00000742 24H Hoch $ 0.00000762$ 0.00000762 $ 0.00000762 Allzeithoch $ 0.00194489$ 0.00194489 $ 0.00194489 Niedrigster Preis $ 0.00000715$ 0.00000715 $ 0.00000715 Preisänderung (1H) +0.12% Preisänderung (1T) +2.03% Preisänderung (7T) +3.16% Preisänderung (7T) +3.16%

Der Echtzeitpreis von Retsa (RETSA) beträgt $0.0000076. In den letzten 24 Stunden wurde RETSA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000742 und einem Höchstpreis von $ 0.00000762 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RETSA liegt bei $ 0.00194489, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000715.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RETSA im letzten Stunde um +0.12%, in den letzten 24 Stunden um +2.03% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.16% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Retsa (RETSA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.60K$ 7.60K $ 7.60K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.60K$ 7.60K $ 7.60K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Retsa beträgt $ 7.60K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RETSA liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.60K.