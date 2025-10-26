RefundYourSOL (RYS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00109656 24H Hoch $ 0.00114333 Allzeithoch $ 0.00336875 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -0.86% Preisänderung (1T) +0.03% Preisänderung (7T) -0.91%

Der Echtzeitpreis von RefundYourSOL (RYS) beträgt $0.00112532. In den letzten 24 Stunden wurde RYS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00109656 und einem Höchstpreis von $ 0.00114333 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RYS liegt bei $ 0.00336875, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RYS im letzten Stunde um -0.86%, in den letzten 24 Stunden um +0.03% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.91% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

RefundYourSOL (RYS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.09M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.09M Umlaufangebot 970.68M Gesamtangebot 970,675,516.466145

Die aktuelle Marktkapitalisierung von RefundYourSOL beträgt $ 1.09M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RYS liegt bei 970.68M, das Gesamtangebot bei 970675516.466145. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.09M.