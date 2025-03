Was ist Reactive Network (REACT)

Reactive Network is the first parallelized interoperability execution layer, utilising a new form of smart contract we call reactive smart contracts. Reactive smart contracts are able to react to on-chain events autonomously and execute their own user defined logic to initiate new transactions. This allows a virtually limitless number of use cases to achieve fully decentralized on-chain automation.

