RAGE GUY (RAGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00206229 24H Hoch $ 0.00232706 Allzeithoch $ 0.00592337 Niedrigster Preis $ 0.00021799 Preisänderung (1H) +2.49% Preisänderung (1T) +12.20% Preisänderung (7T) +50.72%

Der Echtzeitpreis von RAGE GUY (RAGE) beträgt $0.00231954. In den letzten 24 Stunden wurde RAGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00206229 und einem Höchstpreis von $ 0.00232706 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RAGE liegt bei $ 0.00592337, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00021799.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RAGE im letzten Stunde um +2.49%, in den letzten 24 Stunden um +12.20% und in den vergangenen 7 Tagen um +50.72% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

RAGE GUY (RAGE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.28M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.28M Umlaufangebot 984.02M Gesamtangebot 984,024,868.249868

Die aktuelle Marktkapitalisierung von RAGE GUY beträgt $ 2.28M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RAGE liegt bei 984.02M, das Gesamtangebot bei 984024868.249868. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.28M.