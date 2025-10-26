QUANT (QUANT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00085798$ 0.00085798 $ 0.00085798 Niedrigster Preis $ 0.00000871$ 0.00000871 $ 0.00000871 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -2.19% Preisänderung (7T) -2.19%

Der Echtzeitpreis von QUANT (QUANT) beträgt $0.00002231. In den letzten 24 Stunden wurde QUANT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von QUANT liegt bei $ 0.00085798, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000871.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich QUANT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -2.19% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

QUANT (QUANT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 22.31K$ 22.31K $ 22.31K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 22.31K$ 22.31K $ 22.31K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von QUANT beträgt $ 22.31K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von QUANT liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 22.31K.