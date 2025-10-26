Der Echtzeitpreis von QPAY beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum QPAY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den QPAY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von QPAY beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum QPAY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den QPAY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über QPAY

QPAY-Preisinformationen

QPAY-Whitepaper

Offizielle QPAY-Website

QPAY-Tokenökonomie

QPAY-Preisprognose

QPAY Logo

QPAY Preis (QPAY)

Nicht aufgelistet

1 QPAY zu USD Echtzeitpreis:

$0.00017925
$0.00017925$0.00017925
-11.20%1D
USD
QPAY (QPAY) Echtzeit-Preis-Diagramm
QPAY (QPAY) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von QPAY (QPAY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde QPAY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von QPAY liegt bei $ 0.00229527, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich QPAY im letzten Stunde um -6.23%, in den letzten 24 Stunden um -12.94% und in den vergangenen 7 Tagen um -32.72% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von QPAY beträgt $ 183.19K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von QPAY liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 183.19K.

QPAY (QPAY)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von QPAY zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von QPAY zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von QPAY zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von QPAY zu USD bei $ 0.

Was ist QPAY (QPAY)

Qpay is a Web3 social finance protocol designed to enable borderless crypto payments through social media platforms, starting with X (formerly Twitter). The protocol integrates with @QpayBot called "tag2pay", allowing users to connect their wallets and send tokens by tagging other registered usernames with specific commands. Transactions are executed via blockchain, providing transparency, security, and efficiency. Qpay aims to simplify peer-to-peer transfers by combining familiar social media interactions with decentralized finance infrastructure.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

QPAY (QPAY) Ressource

QPAY-Preisprognose (USD)

Wie viel wird QPAY (QPAY) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre QPAY-(QPAY)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für QPAY zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die QPAY-Preisprognose an!

QPAY zu lokalen Währungen

QPAY (QPAY) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von QPAY (QPAY) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von QPAY Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu QPAY (QPAY)

Wie viel ist QPAY (QPAY) heute wert?
Der Echtzeitpreis von QPAY in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle QPAY-zu-USD-Preis?
Der aktuelle QPAY-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von QPAY?
Die Marktkapitalisierung von QPAY beträgt $ 183.19K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von QPAY?
Das Umlaufangebot von QPAY beträgt 1.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von QPAY?
QPAY erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00229527 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von QPAY?
QPAY verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von QPAY?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für QPAY beträgt -- USD.
Wird QPAY dieses Jahr noch steigen?
QPAY könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die QPAY-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

