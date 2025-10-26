Qace Dynamics Preis (QACE)
-0.47%
-4.13%
+4.17%
+4.17%
Der Echtzeitpreis von Qace Dynamics (QACE) beträgt $0.02072815. In den letzten 24 Stunden wurde QACE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02049389 und einem Höchstpreis von $ 0.0216694 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von QACE liegt bei $ 0.056435, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01632904.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich QACE im letzten Stunde um -0.47%, in den letzten 24 Stunden um -4.13% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Qace Dynamics beträgt $ 20.75M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von QACE liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.75M.
Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Qace Dynamics zu USD bei $ -0.00089485437160432.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Qace Dynamics zu USD bei $ -0.0023685580.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Qace Dynamics zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Qace Dynamics zu USD bei $ 0.
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ -0.00089485437160432
|-4.13%
|30 Tage
|$ -0.0023685580
|-11.42%
|60 Tage
|$ 0
|--
|90 Tage
|$ 0
|--
QACE Dynamics | QARC at the Core of Robotics Autonomy
Robotics is advancing fast, yet most projects struggle with the same obstacles: fragmented AI stacks, long integration cycles, and dependence on the cloud. Engineers spend months trying to connect vision, speech, mapping, and decision systems, often ending up with fragile solutions that fail in real-world environments where privacy and reliability matter most.
QACE Dynamics addresses this gap with QARC, our edge AI supercomputer designed specifically for robotics. QARC is a complete kit built to make autonomy truly plug and play. QARC comes preloaded with modular AI blocks that provide the core intelligence robots need:
These modules are engineered to work seamlessly together, removing the need for advanced AI expertise or complex integration. Robots can be equipped with QARC and instantly gain cognitive capabilities.
The strength of QARC lies in its edge first design. By running intelligence directly on the robot, QARC ensures:
At the same time, QARC is flexible. It can connect online when scale or remote coordination is needed, giving robots both local first autonomy and optional cloud extension.
With QARC, the bottlenecks of fragmented AI stacks and complex integration are removed. Instead of being limited by delays and dependencies, robots can operate smarter and adapt faster in real-world scenarios.
This combination of powerful hardware and modular AI is what sets QACE Dynamics apart. QARC is not just a concept, it is a deployable solution that makes advanced autonomy practical.
With QARC, autonomy becomes easy, private, and ready to scale. QACE Dynamics is redefining how robots gain intelligence, turning complex AI into a plug and play foundation for the machines of tomorrow.
QACE Dynamics is where robotics gains true edge autonomy.
