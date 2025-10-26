Qace Dynamics (QACE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.02049389 $ 0.02049389 $ 0.02049389 24H Tief $ 0.0216694 $ 0.0216694 $ 0.0216694 24H Hoch 24H Tief $ 0.02049389$ 0.02049389 $ 0.02049389 24H Hoch $ 0.0216694$ 0.0216694 $ 0.0216694 Allzeithoch $ 0.056435$ 0.056435 $ 0.056435 Niedrigster Preis $ 0.01632904$ 0.01632904 $ 0.01632904 Preisänderung (1H) -0.47% Preisänderung (1T) -4.13% Preisänderung (7T) +4.17% Preisänderung (7T) +4.17%

Der Echtzeitpreis von Qace Dynamics (QACE) beträgt $0.02072815. In den letzten 24 Stunden wurde QACE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02049389 und einem Höchstpreis von $ 0.0216694 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von QACE liegt bei $ 0.056435, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01632904.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich QACE im letzten Stunde um -0.47%, in den letzten 24 Stunden um -4.13% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Qace Dynamics (QACE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 20.75M$ 20.75M $ 20.75M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 20.75M$ 20.75M $ 20.75M Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Qace Dynamics beträgt $ 20.75M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von QACE liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.75M.