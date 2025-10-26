PumpBase (PUMPBASE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00127557$ 0.00127557 $ 0.00127557 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.53% Preisänderung (1T) -2.90% Preisänderung (7T) -7.84% Preisänderung (7T) -7.84%

Der Echtzeitpreis von PumpBase (PUMPBASE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PUMPBASE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PUMPBASE liegt bei $ 0.00127557, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PUMPBASE im letzten Stunde um -0.53%, in den letzten 24 Stunden um -2.90% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.84% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PumpBase (PUMPBASE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 76.03K$ 76.03K $ 76.03K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 76.03K$ 76.03K $ 76.03K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PumpBase beträgt $ 76.03K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PUMPBASE liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 76.03K.