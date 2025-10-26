Puffverse (PFVS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00339241 24H Hoch $ 0.00342968 Allzeithoch $ 0.086767 Niedrigster Preis $ 0.00256608 Preisänderung (1H) -0.00% Preisänderung (1T) +0.63% Preisänderung (7T) +18.87%

Der Echtzeitpreis von Puffverse (PFVS) beträgt $0.0034139. In den letzten 24 Stunden wurde PFVS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00339241 und einem Höchstpreis von $ 0.00342968 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PFVS liegt bei $ 0.086767, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00256608.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PFVS im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.63% und in den vergangenen 7 Tagen um +18.87% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Puffverse (PFVS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 398.18K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.41M Umlaufangebot 116.62M Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Puffverse beträgt $ 398.18K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PFVS liegt bei 116.62M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.41M.