Der Echtzeitpreis von PSX (PSX) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PSX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PSX liegt bei $ 0.0020021, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PSX im letzten Stunde um +1.53%, in den letzten 24 Stunden um +3.10% und in den vergangenen 7 Tagen um +29.28% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PSX beträgt $ 476.72K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PSX liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 476.72K.