pSOL (PSOL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 191.55 $ 191.55 $ 191.55 24H Tief $ 197.81 $ 197.81 $ 197.81 24H Hoch 24H Tief $ 191.55$ 191.55 $ 191.55 24H Hoch $ 197.81$ 197.81 $ 197.81 Allzeithoch $ 253.13$ 253.13 $ 253.13 Niedrigster Preis $ 173.55$ 173.55 $ 173.55 Preisänderung (1H) +1.47% Preisänderung (1T) +2.67% Preisänderung (7T) +4.86% Preisänderung (7T) +4.86%

Der Echtzeitpreis von pSOL (PSOL) beträgt $197.83. In den letzten 24 Stunden wurde PSOL zwischen einem Tiefstpreis von $ 191.55 und einem Höchstpreis von $ 197.81 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PSOL liegt bei $ 253.13, der bisherige Tiefstpreis bei $ 173.55.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PSOL im letzten Stunde um +1.47%, in den letzten 24 Stunden um +2.67% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.86% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

pSOL (PSOL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 523.91K$ 523.91K $ 523.91K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 523.91K$ 523.91K $ 523.91K Umlaufangebot 2.65K 2.65K 2.65K Gesamtangebot 2,648.597831791 2,648.597831791 2,648.597831791

Die aktuelle Marktkapitalisierung von pSOL beträgt $ 523.91K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PSOL liegt bei 2.65K, das Gesamtangebot bei 2648.597831791. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 523.91K.