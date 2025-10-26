Project 89 (PROJECT89) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00406277 $ 0.00406277 $ 0.00406277 24H Tief $ 0.00462007 $ 0.00462007 $ 0.00462007 24H Hoch 24H Tief $ 0.00406277$ 0.00406277 $ 0.00406277 24H Hoch $ 0.00462007$ 0.00462007 $ 0.00462007 Allzeithoch $ 0.00642953$ 0.00642953 $ 0.00642953 Niedrigster Preis $ 0.00245933$ 0.00245933 $ 0.00245933 Preisänderung (1H) -1.29% Preisänderung (1T) +6.78% Preisänderung (7T) +63.63% Preisänderung (7T) +63.63%

Der Echtzeitpreis von Project 89 (PROJECT89) beträgt $0.00443922. In den letzten 24 Stunden wurde PROJECT89 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00406277 und einem Höchstpreis von $ 0.00462007 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PROJECT89 liegt bei $ 0.00642953, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00245933.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PROJECT89 im letzten Stunde um -1.29%, in den letzten 24 Stunden um +6.78% und in den vergangenen 7 Tagen um +63.63% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Project 89 (PROJECT89) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.10M$ 6.10M $ 6.10M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.10M$ 6.10M $ 6.10M Umlaufangebot 1.37B 1.37B 1.37B Gesamtangebot 1,374,832,674.548392 1,374,832,674.548392 1,374,832,674.548392

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Project 89 beträgt $ 6.10M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PROJECT89 liegt bei 1.37B, das Gesamtangebot bei 1374832674.548392. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.10M.