Prediqt (PRQT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.15% Preisänderung (7T) -20.68%

Der Echtzeitpreis von Prediqt (PRQT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PRQT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PRQT liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PRQT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.15% und in den vergangenen 7 Tagen um -20.68% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Prediqt (PRQT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 42.10K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 42.10K Umlaufangebot 991.84M Gesamtangebot 991,844,853.2545223

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Prediqt beträgt $ 42.10K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PRQT liegt bei 991.84M, das Gesamtangebot bei 991844853.2545223. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 42.10K.