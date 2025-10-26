PoolFans (FANS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00001211 24H Hoch $ 0.00001654 Allzeithoch $ 0.00001958 Niedrigster Preis $ 0.00000471 Preisänderung (1H) +4.54% Preisänderung (1T) +8.38% Preisänderung (7T) +56.90%

Der Echtzeitpreis von PoolFans (FANS) beträgt $0.00001316. In den letzten 24 Stunden wurde FANS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001211 und einem Höchstpreis von $ 0.00001654 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FANS liegt bei $ 0.00001958, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000471.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FANS im letzten Stunde um +4.54%, in den letzten 24 Stunden um +8.38% und in den vergangenen 7 Tagen um +56.90% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PoolFans (FANS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.28M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.28M Umlaufangebot 100.00B Gesamtangebot 100,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PoolFans beträgt $ 1.28M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FANS liegt bei 100.00B, das Gesamtangebot bei 100000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.28M.