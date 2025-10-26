Polypump (POLYPUMP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000949 $ 0.00000949 $ 0.00000949 24H Tief $ 0.00001033 $ 0.00001033 $ 0.00001033 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000949$ 0.00000949 $ 0.00000949 24H Hoch $ 0.00001033$ 0.00001033 $ 0.00001033 Allzeithoch $ 0.00038177$ 0.00038177 $ 0.00038177 Niedrigster Preis $ 0.00000949$ 0.00000949 $ 0.00000949 Preisänderung (1H) +1.72% Preisänderung (1T) -2.95% Preisänderung (7T) -57.78% Preisänderung (7T) -57.78%

Der Echtzeitpreis von Polypump (POLYPUMP) beträgt $0.00000986. In den letzten 24 Stunden wurde POLYPUMP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000949 und einem Höchstpreis von $ 0.00001033 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von POLYPUMP liegt bei $ 0.00038177, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000949.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich POLYPUMP im letzten Stunde um +1.72%, in den letzten 24 Stunden um -2.95% und in den vergangenen 7 Tagen um -57.78% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Polypump (POLYPUMP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.86K$ 9.86K $ 9.86K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.86K$ 9.86K $ 9.86K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polypump beträgt $ 9.86K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von POLYPUMP liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.86K.