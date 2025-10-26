Pinealon (PNL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.00% Preisänderung (1T) +3.09% Preisänderung (7T) -17.68% Preisänderung (7T) -17.68%

Der Echtzeitpreis von Pinealon (PNL) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PNL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PNL liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PNL im letzten Stunde um +0.00%, in den letzten 24 Stunden um +3.09% und in den vergangenen 7 Tagen um -17.68% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Pinealon (PNL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 37.01K$ 37.01K $ 37.01K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 37.01K$ 37.01K $ 37.01K Umlaufangebot 999.71M 999.71M 999.71M Gesamtangebot 999,706,666.019517 999,706,666.019517 999,706,666.019517

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pinealon beträgt $ 37.01K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PNL liegt bei 999.71M, das Gesamtangebot bei 999706666.019517. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 37.01K.