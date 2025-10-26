Photon (PHOTON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.338809 24H Hoch $ 0.356226 Allzeithoch $ 0.679355 Niedrigster Preis $ 0.03011794 Preisänderung (1H) -0.04% Preisänderung (1T) +2.64% Preisänderung (7T) +29.88%

Der Echtzeitpreis von Photon (PHOTON) beträgt $0.348484. In den letzten 24 Stunden wurde PHOTON zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.338809 und einem Höchstpreis von $ 0.356226 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PHOTON liegt bei $ 0.679355, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.03011794.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PHOTON im letzten Stunde um -0.04%, in den letzten 24 Stunden um +2.64% und in den vergangenen 7 Tagen um +29.88% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Photon (PHOTON) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 624.37K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.13M Umlaufangebot 1.79M Gesamtangebot 8,967,492.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Photon beträgt $ 624.37K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PHOTON liegt bei 1.79M, das Gesamtangebot bei 8967492.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.13M.