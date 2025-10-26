PHASMA (PHASMA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.23% Preisänderung (1T) +6.25% Preisänderung (7T) +0.39% Preisänderung (7T) +0.39%

Der Echtzeitpreis von PHASMA (PHASMA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PHASMA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PHASMA liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PHASMA im letzten Stunde um +0.23%, in den letzten 24 Stunden um +6.25% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.39% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PHASMA (PHASMA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 84.42K$ 84.42K $ 84.42K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 98.43K$ 98.43K $ 98.43K Umlaufangebot 21.16B 21.16B 21.16B Gesamtangebot 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PHASMA beträgt $ 84.42K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PHASMA liegt bei 21.16B, das Gesamtangebot bei 24669800000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 98.43K.